Poslanci schválili rychlou opravu Notre-Dame, pravidla jdou stranou

Francouzští poslanci v noci na sobotu po ostré kritice opozice schválili návrh pro rychlou rekonstrukci vyhořelé katedrály Notre-Dame. Opravy by měly trvat pouhých pět let. Opozici se nelíbí hlavně část návrhu, která umožňuje v případě nutnosti obcházet některá pravidla a předpisy.

Po dlouhé debatě byl v noci na sobotu schválen návrh na zrychlenou rekonstrukci katedrály Notre-Dame. Návrh řeší zejména otázku správy finančních darů. Pro návrh hlasovalo podle portálu Lefigaro 32 poslanců.

Podle francouzského ministra kultury Francka Riestera je tato situace zcela výjimečná, je proto nutná takováto legislativní úprava.

Opoziční poslanci a někteří odborníci schválený zákon kritizují a označují ho za zbytečný. Kritizována je zejména část návrhu, která v případě nutnosti umožňuje obejít ekologická, urbanistická a památkářská pravidla.

Katedrálu Notre-Dame pohltily plameny 15. dubna, některé významné prvky, jako je například ikonická štíhlá věž, byly nenávratně zničeny. Mnoho historických artefaktů se naštěstí podařilo zachránit. Prezident Emmanuel Macron následně zveřejnil, že by chtěl rekonstrukci katedrály stihnout do pěti let. To mnozí považují za nereálné, panují také obavy, že bude rekonstrukce úspěchána.

Na záběry z instalace plachty se nad zničenou Notre-Dame se můžete podívat zde: