Opravdu v Česku ubývá nakažených? Velké SROVNÁNÍ posledních dnů!

Zákaz večerního vycházení, povinné roušky, zavřené školy i restaurace. Česko je v sevření velmi přísných opatření, jejichž cílem je zastavit šíření covidu-19. A podle čísel zveřejňovaných úřady to vypadá, že se to daří, absolutní počty nakažených klesají. Jenže to nejspíš souvisí s jiným důležitým ukazatelem - počtem provedených testů.