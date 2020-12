Trať u Hluboké má výluku. Opravy potrvají až do Štědrého dne

Těžce přístupný terén mezi skalami komplikoval o víkendu odstraňování havarovaného vlaku, který v sobotu vykolejil nedaleko Hluboké na Vltavou. Hasiči o víkendu – doslova ve dne v noci – s pomocí hydrauliky vraceli vykolejené vozy včetně lokomotivy zpátky na trať.

Poškozené koleje v úseku nejméně 300 metrů začali rozebírat až v pondělí ráno poté, co havarovanou soupravu odtáhli z místa nehody. Kolejnice museli rozřezat, poškozené pražce vyměňovali za bezvadné.

Trať zůstává i nadále uzavřena, mezi Českými Budějovicemi a Veselím ad Lužnicí vozí cestující náhradní autobusy. Výluka se týká asi padesátky spojů. Cestující by měli počítat se zpožděním do 20 minut. Železničáři věří, že provoz na trati z Českých Budějovic do Prahy a Brna se podaří obnovit do Štědrého dne.