Opravy po tornádu se neobejdou bez zranění. Armáda zřídila polní ošetřovnu

V obcích postižených tornádem na jižní Moravě zřídila armáda polní ošetřovnu. Využívat ji mohou všichni, kteří se při opravách zraní. Vesnice mezi Břeclaví a Hodonínem přitom pomalu opouštějí nejen hasiči, ale právě i vojáci, a to i s těžkou technikou.

Armáda na jih Moravy nasadila stovky vojáků. Mnozí z nich už ale techniku balí a vracejí se do kasáren. "Včera (ve středu, pozn. red.) na místě pomáhalo zhruba 300 vojáků, dnes je to 150. Jsou to ženisté s těžkou technikou, vojenská policie, psychologové, zdravotníci," informoval jihomoravský krajský úřad.

Ve čtvrtek armáda zřídila v Moravské Nové Vsi polní ošetřovnu. "Poskytujeme primární lékařskou pomoc vojákům, policistům, hasičům, místním civilním obyvatelům. Valná většina těch zranění jsou v rámci těch manuálních prací, co se tady vykonávají," popsal voják Robert Klíčník.

Vojáci tak nahrazují zdravotníky nejen z Jihomoravského kraje, kteří tu sloužili. "Převazujeme, šijeme, řešíme popáleniny, je toho relativně hodně," řekl Klíčník.

Nejen vojáci opouštějí postiženou oblast. Počty redukují i hasiči a policisté. Mnozí z místních si myslí, že je to předčasné. "Tady se každou chvíli zboří další barák a já nevím, asi by tady měli zůstat a pomáhat," tvrdí někteří z nich.

Většina sutin už zmizela ze všech míst, kde tornádo řádilo. Bohužel verdikt statika poslal k zemi ve středu třeba dům paní Věry. Ta přitom do poslední chvíle doufala, že ho zachrání. "Do včerejška (středy, pozn. red.) jsme se snažili ten dům zachovat, aby jsme v něm mohli žít. Nešlo to," posteskla si.

Dokonce ho s dobrovolníky už začala opravovat. "Takže jsme sa s domečkem rozloučili. Trochu jsme si poplakali a berem to, že to tak má být," dodala. Podobných smutných příběhů na jihu Moravy bude nejspíš ještě přibývat.