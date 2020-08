Optická iluze je hitem internetu, lidé z ní šílí. Zvládnete ji rozlousknout?

Po sociální síti reddit koluje nová optická iluze. Zmatení lidé říkají, že je jako portál do jiné dimenze, některým se při pohledu na ni dělá špatně. Jen jeden člověk vyřešil záhadu. Zvládnete to také?

Obrázek vypadá jednoduše - dva čtverce na šedém pozadí. Kompozičně je rozdělen do dvou částí, ve středu je malý čtverec a větší ho rámuje. Výplň tvoří tkaný čtvercový vzor. Právě ten v lidech vyvolává dojem, že se obrázek pohybuje.

Pak ale jeden z uživatelů upozornil na to, že se nejedná o gif (tedy grafický formát, který umožňuje jednoduché animace a tedy i pohyb).

Od té doby se lidé zoufale snaží iluzi vysvětlit. Příspěvek má na sociální síti 25 tisíc ohlasů a přes 400 komentářů. "Vypadá to jako portál do jiné dimenze," je přesvědčený jeden uživatel.

"I když se pořád soustředíte na jedno místo a pomalu rolujete stránkou dolů, tak se stejně hýbe", říká druhý. Některým uživatelům se pří pohledu na klam dělá i fyzicky špatně, píše britský Mirror.

Jeden člověk přišel s řešením, které všechny překvapilo. "Musel jsem si obrázek přiblížit na doraz, abych zjistil, že středový čtverec má sice stejný vzor, ale otočený o devadesát stupňů. Z nějakého důvodu mozek díky stínu pak vidí obrázek rotovat," tvrdí.

Není to ovšem poprvé, co optický klam zmátl lidi z celého světa. Nedávno se na internetu řešily dvě šedé tečky, jejichž pozadí tvoří přechod od černé po bílou barvu s různými odstíny šedé. Přestože tečky byly identické, různobarevné pozadí nutilo diváka vidět každou jinak. Vědci z MIT to vysvětlovali tím, že odhad jasu proběhne dříve, než vizuální informace dorazí do mozku.