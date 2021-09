Ordinace je zpátky ve velkém stylu! Nové díly sledujte už teď na Voyo

I nadále se bude ordinovat láska, vztahy, emoce a napětí. I nadále se budete setkávat s kompletní sestavou milovaných postav v čele se Zlatou Adamovskou, Petrem Štěpánkem, Marikou Šoposkou, Petrem Rychlým, Ivanou Jirešovou, Robertem Jaškówem, Mahulenou Bočanovou a dalšími.

I nadále bude Ordinace přinášet přesně to, co na ni fanoušci celých 16 let tolik milují. Každý čtvrtek se na Voyo objeví nový díl. Výjimku tvoří dnešek, už teď se můžete podívat na dva díly za sebou.

V Kamenici uplynul bez přítomnosti kamer přibližně jeden rok. Manželé Márovi (Marika Šoposká a Patrik Děrgel) prožívají šťastné chvíle a láska přeje i Radce a Vojtovi (Anna Julie Slováčková a Ivan Lupták). Darek (Michal Novotný) si odpykává ve vězení přísný trest, zatímco jeho žena Lucie (Ivana Jirešová) se snaží ze všech sil uživit rodinu. Dan (Robert Urban) spřádá další milostné intriky a okouzluje zdravotní sestru Kláru (Agáta Červinková), která se po všech peripetiích vrátila do nemocnice.

Z toho by se zdálo, že je vše při starém, jenže hned na úvod tu máme velké překvapení! Primář Leoš Mára (Robert Jašków) se opět rád napije, i když to by vzhledem k drogové minulosti rozhodně neměl dělat, a po jednom flámu se probouzí v posteli své bývalé manželky Dariny (Mahulena Bočanová), rázné finanční ředitelky nemocnice. Šok! Tito dva spolu něco mají? Nebo je to jen zlý sen?

„Natáčet postelové scény není zálibou snad žádného herce. Tentokrát jsme se však se štábem celkem bavili, takže se to dalo v pohodě zvládnout. Ocitnout se v posteli se svým seriálovým exmanželem je totiž spíš k smíchu, zvlášť když ho hraje Robert. S ním jsem normálně zvyklá utkávat se před kamerou slovně, nikoli fyzicky. Doufám, že se u naší ’erotické’ scény stejně pobaví i diváci,” směje se Mahulena Bočanová.

Tato avantýra ale rozhodně není tím jediným, na co se v prvních dvou dílech Ordinace můžete těšit. Její nová éra se otevírá velkou kaskadérskou scénou, v níž je bezvládné tělo shozeno do Vltavy. Komu patří, zjistí nová hrdinka seriálu Sandra (Sarah Haváčová) se svým profesním i životním partnerem, policistou Liborem (Martin Kraus).

Ano, tušíte správně - do lékařského týmu kamenické nemocnice se dostává policistka v utajení. To bude ještě hodně napínavé! A také zábavné.

