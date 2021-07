Ordinace, Specialisté i Obecná škola. Zemřel herec Zdeněk Mucha (†75)

Ve věku nedožitých 76 let zemřel herec Zdeněk Mucha. Aktivní byl především v divadlech na západě Čech, objevil se ale mimo jiné i v seriálech Specialisté nebo Ordinace v růžové zahradě, ale také například v legendární Obecné škole.

O úmrtí herce, který se narodil v dubnu 1946 v Michálkovicích u Ostravy a zemřel před dvěma týdny v Čerčanech na Benešovsku, informovaly Divadelní noviny.

Zdeněk Mucha herectví vystudoval v Brně na JAMU, studia ukončil ve stejném roce, kdy do Čech přijely sovětské tanky. Vzápětí nastoupil do karlovarského Divadla Vítězslava Nezvala, kde strávil skoro 20 let. Od roku 1987 působil v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

"Od té doby tam odehrál desítky stěžejních postav domácího i světového repertoáru – postavy komediální, zemité až drsné, ironické i životem poučené a k moudrosti směřující," píší Divadelní noviny.

Muchu ovšem měli možnost poznat i diváci, kteří divadlu neholdují - ti filmoví a televizní. Ztvárnil například četníka v Baladě pro banditu nebo hospodského v legendární Obecné škole. Objevil se také ve druhém Discopříběhu, Příběhu kmotra a naposledy před dvěma lety v pohádce Hodinářův učeň.

Diváci TV Nova si ho mohou pamaovat také z detektivních Specialistů nebo Ordinace v růžové zahradě. Už před revolucí se objevil také ve 30 případech majora Zemana.