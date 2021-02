Orgánů se kvůli covidu-19 dočkalo méně pacientů. Chybějí dárci

Nejčastěji transplantovaným orgánem jsou ledviny. V ČR jich lékaři vloni transplantovali 443, což je téměř 60 % ze všech provedených transplantací. Je to ale o 67 zákroků méně, než v roce 2019.

„Příčin je mnoho. Covidová pandemie citelně postihla zdravotnický personál. A nebylo dost dárců, protože lékaři na intenzivní péči a na ARO, kteří dárce vytipují, jsou zahlceni péčí o covidové pacienty,“ uvedl profesor Vladislav Třeška, přednosta chirurgické kliniky fakultní nemocnice Plzeň.

Poukázal na to, že v Plzni museli covidovým pacientům přenechat jedno celé transplantační oddělení a JIP. Zatímco příchod dárců do nemocnice lze odložit, aby byli v co nejmenším riziku, že se v nemocnici nakazí covidem-19, pacienti čekající na náhradní ledvinu dlouhý odklad nesnesou.

„Lze u nich získat čas díky hemodialýze. Ale faktem je, že někteří z nich jsou v takovém stavu, že pokud by se transplantace odkládala delší dobu, nemuseli by se jí dožít,“ připustil přednosta chirurgické kliniky.

Méně transplantací – tentokrát plic – zaznamenala také Fakultní nemocnice Motol. „Zatímco v roce 2019 jsme transplantovali plíce 42 pacientům, loni to bylo 35. Ale i tento počet lze považovat za úspěch,“ řekl profesor Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Vysvětlil, že se tak stalo za zcela mimořádných okolností, kdy zdravotníci z ARO i intenzívní péče už mnoho měsíců vypomáhají s péčí o pacienty s těžkým průběhem onemocnění covid-19. Za 23 let existence Programu transplantace plic v ČR, v jehož čele stojí, Robert Lischke podobnou situaci s nedostatkem dárců i personálu nezažil.

A co by špičkovým specialistům pomohlo, aby se více transplantovaných dočkalo potřebného orgánu? „Pomohlo by nám, kdyby pandemie skončila. Tedy opatření se musí dobře řídit, pak je musí lidé také dodržovat a do jisté míry by mohlo pomoci i očkování,“ řekl TN.cz přednosta III. motolské chirurgie.

Zdůraznil ale, že se to netýká jen pomoci transplantačnímu programu, ale také ostatních oborů medicíny. Například péče o onkologické pacienty.

Srdce tlouklo celou cestu od dárce k pacientovi. Podívejte se na reportáž TV Nova: