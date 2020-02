Orkán Sabina popostrčil letadlo, výsledkem byl rekordně rychlý let!

Díky orkánu Sabina se společnosti British Airways podařilo překonat rekord v nejkratším letu podzvukového letadla z New Yorku do Londýna. Letoun dokázal zdolat dlouhou trasu přes Atlantik o 80 minut rychleji, než bylo v plánu. Jiným letům ale Sabina pořádně zkomplikovala přistání.

Průměrná doba letu mezi New Yorkem a Londýnem je šest hodin a 13 minut. Letadlu Boeing 747 společnosti British Airways se ale v noci ze soboty na neděli podařilo severní Atlantik přeletět za pouhé čtyři hodiny a 56 minut.

Jedná se tak o rekordně rychlý let z New Yorku do Londýna zdolaný podzvukovým letadlem. "Let pohánělo mnohem silnější proudění vzduchu než obvykle - vítr přesáhl rychlost 200 km/h," řekl pro televizi CNN meteorolog Brandon Miller.

"Vždy stavíme bezpečnost nad rekordy v rychlosti, nicméně naši trénovaní piloti využili podmínky k tomu, aby se cestující dostali do Londýna ve značném předstihu," vyjádřila se k letu aerolinka British Airways.

Pasažéři byli z letu nadšení, po přistání se od nich pilot dočkal mohutného potlesku. "Neměl jsem dost času ani na to, abych usnul. Ten let byl tak rychlý. Po přistání se ozval potlesk. Všichni cestující byli užaslí. Žena naproti mě vykřikla: Cože? Jak? Nechám si letenku na památku!" uvedl jeden z pasažérů pro britský deník Daily Mail. "Byl to jedinečný zážitek. Letěl jsem už stokrát," dodal.

Tytéž pocity však zřejmě nesdíleli jiní cestující společnosti British Airways, jejichž letadlo mělo v neděli kvůli orkánu velmi náročné přistání. Na sociálních sítích se objevily záběry, jak silný vítr letounem ve vzduchu zmítá, jako by byl z papíru.

Na video se můžete podívat zde:

Letadlo se snažilo přistát na londýnském letišti Heathrow, kvůli silnému větru ale těsně nad zemí muselo znovu vzlétnout. Není jisté, odkud letělo - podle informací na sociálních sítích se mělo jednat o let z Nigérie. Letadlo nakonec bezpečně přistálo napodruhé - poté, co nějakou dobu kroužilo nad letištěm.

