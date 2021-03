Orlando Bloom či Helen Mirrenová? Do Česka míří slavné filmové hvězdy

Už brzy budete moct v pražských ulicích narazit na další hollywoodské tváře. Do Česka má namířeno několik hvězd, které znáte ze stříbrného plátna. Česká republika jako by se stala jednou z nejoblíbenějších lokací na natáčení zahraničních megafilmů. Kdo se sem chystá?

Ryan Gosling a Chris Evans budou hlavními hvězdami nejdražšího filmu pro jednu streamovací službu. Natáčet začali v Los Angeles a brzy by měli přiletět i do Česka. Snímek The Grey Man vyjde tvůrce v přepočtu na zhruba 4,5 miliardy korun. Ryana Goslinga a Chrise Evanse doplní půvabná Ana de Armasová, která se mimo jiné objeví třeba v nové bondovce vedle agenta, který má povolení zabíjet.

"Je to velmi zvláštní, ale bez ohledu na to, že je tady nějaká epidemie, tak v Česku nastává jakási kumulace hollywoodských hvězd. Aktuálně tady máme Rosamundu Pikeovou, která už je v Česku zhruba rok a bude tady ještě minimálně půl roku," uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

Nedávno si také z jednoho pražského hotelu převzala i prestižní ocenění za roli ve filmu Jako v bavlnce. Čerstvá držitelka Zlatého glóbu se do Česka přestěhovala s celou rodinou kvůli natáčení fantasy seriálu The Wheel of Time. A asi největší dojem na ni udělal Český Krumlov.

Pro Orlanda Blooma není Česko žádnou neznámou. Na přeskáčku tady žil už přes tři roky a jeho pobyt tím rozhodně nekončí. Úspěšnému seriálu Carnival Row totiž tvůrci odklepli třetí řadu. Za natáčení obou řad tohoto seriálu v Česku utratili přes tři miliardy korun.

"Produkční společnosti do Česka jezdí vyrábět, protože máme bezvadné lokace a dokážeme imitovat prakticky všechno. A zároveň jsou vyhlášené české umělecké profese, řemesla a kreativní profese," vysvětluje Bezděk Frňková.

Gillian Andersonová je známá jako úspěšná agentka Scullyová. Do Česka přiletěla před měsícem, a to kvůli natáčení historického snímku z druhé světové války White Bird: A Wonder Story. A tak si z pražského hotelu na dálku přebírala ocenění za nejlepší herečku ve vedlejší roli, a to za Margaret Thatcherovou v seriálu Koruna.

Helen Mirrenová by se na jaře měla připojit právě k Gillian Andersonové. Protože ale každá z nich bude v jiných scénách, je nepravděpodobné, že by se na place potkaly. Kvůli přísným protiepidemickým opatřením, které musí štáby dodržovat, by se k sobě stejně moc nedostaly.

"Základem je neustálé testování všech členů štábů. Dále mají všichni respirátory a desinfekce. A zároveň departmenty jsou rozdělené, mají různé barvy a ty barvy se nesmějí potkávat. Vznikla také nová pozice covid marshall, což je člen štábu, který má na starosti právě to testování a distribuce ochranných pomůcek," popisuje Bezděk Frňková.

I přes epidemii jsou vyhlídky opravdu slibné. Díky filmovým pobídkám od Státního fondu kinematografie to vypadá, že se k nám slavní tvůrci a herci budou hrnout i nadále. Za každý připravovaný snímek by filmaři měli na území České republiky utratit 400 až 800 milionů korun. V roce 2019 se u nás díky filmovým pobídkám natočilo skoro 80 filmů a seriálů a tvůrci tady utratili 8,9 miliardy korun.