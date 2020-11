Orlová se brání žebříčku. Nejsme nejhorší město v Česku, tvrdí starosta

Město Orlová se rozhodlo vzepřít žebříčku, který ho opakovaně označil za nejhorší místo pro život v Česku. Tamní radnice dělá všechno pro to, aby si město pověst vylepšilo a plánuje řadu inovací. Čeká ale na finance z dotací.

29 000 obyvatel, čtyři střední školy a devět základních, pět rondelů a zrekonstruované panelové domy. Jen loni si tady postavilo rodinný dům 59 rodin. Tohle je Orlová. Podle starosty se tamní obyvatelé mají lépe, než tvrdí žebříčky. "Orlová určitě nejí nejlepší místo k životu, ale není ani nejhorší, má své klady, má své zápory, říká starosta Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi).

Řada místních by uvítala dokončení rekonstrukce náměstí, která začala v roce 2017. Do budoucna by se mohly rozšířit zóny pro pěší a cyklostezky. Město pracuje na odkupu pozemků. "Zádrhel je vždycky s majitelem pozemku,“ vysvětluje starosta Chlubna.

Nový kabát by mohlo dostat místní koupaliště, které chátrá už několik let. Jsou ale potřeba dotace, které se město snaží získat.