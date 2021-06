Ornella měsíc od kolapsu ukázala dokonalé křivky. Natočila je zblízka

Sedm týdnů po třetím porodu a drsném zdravotním kolapsu se Ornella Koktová chlubí perfektní postavou. Manželku v plavkách a odvážných pózách natočil její manžel.

"Tak včera (v pondělí, pozn. red.) vlezla do vody a trochu zapózovala," napsal k videu Josef Kokta.

Ornella má za sebou patrně nejnáročnější týdny svého života. Po porodu dcery Lilliane začala trpět krutými bolestmi v břiše. Lékaři jí v něm našli zánět, musela zůstat v nemocnici a nevyhnula se ani operaci.

Není to ani měsíc, co ji propustili do domácí péče. "Už jsem mimo ohrožení života, ale než budu opravdu úplně zahojená, tak to bude trvat tři až čtyři měsíce," říkala Ornella pro TN.cz ještě 6. května.

Jak se ale zdá, zotavování probíhá mnohem rychleji. Ornella se tak bude moct naplno věnovat manželovi, maličké Lilianne a synům Quentinovi a Svenovi, jak si už v nemocnici předsevzala.

"Musím říct, že tato životní zkušenost mně opravdu udělila lekci. Teď si s největší pokorou budu vážit zdraví a času s rodinou, ale i maličkostí, jako je například dojít se vysprchovat," plánovala ještě připoutaná k lůžku.