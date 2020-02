Ošálila věk a dočkala se: Herečka Milla Jovovichová (44) je opět matkou

Nového přírůstku do své rodiny se v neděli večer dočkala herečka Milla Jovovichová. Před třemi lety o očekávaného potomka přišla, tentokrát se navzdory pokročilému věku dočkala a svým dvěma dcerkám pořídila malou sestřičku.

Ačkoli čekala již třetí miminko, přiznala, že byla nadmíru nervózní. Mohlo to být způsobené i nepříjemným potratem, který prodělala před dvěma lety. Tentokrát ale dítě donosila zdárně až do konce, s fanoušky ale sdílela své obavy.

"Zítra mám termín. Je to legrační, myslela jsem si, že napotřetí už to bude hračka. Ale jsem opravdu nervózní, snad proto, že vím, co mě čeká," napsala během neděle na svůj instagramový profil. Podporu a lásku jí tam sdíleli nejen fanoušci, ale i hvězdné kolegyně.

"Jsem tak nadšená a současně vyděšená i šťastná. Hodně štěstí, zůstaň silná a klidně křič, jak moc budeš chtít," napsala k fotce například modelka Helena Christensenová.

A byl to právě instagram, díky kterému se svět dozvěděl o tom, že třetí dcera sympatické herečky je již na světě. „Vítej na světě, má nová sestřičko Osian," neodpustila si dojatý komentář dvanáctiletá Ever Gabo Andersonová, nejstarší dcera Jovovichové. Na svůj vlastní profil pak nasdílela fotku šťastné rodinky.

Na miminko se samozřejmě těšila ještě prostřední, čtyřletá Dashiel Edan Andersonová a hrdý tatínek, filmový režisér Paul W. S. Anderson.