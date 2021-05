Oscarovému herci zničila kariéru aféra MeToo, teď se vrací před kameru

Spacey se objeví v italském snímku L'uomo Che Disegno Dio (Muž, který kreslil boha). Režie a hlavní role slepého umělce, který dokáže přes svůj handicap věrně kreslit lidi, se ujal známý italský režisér Franco Nero, kterého diváci mohli vidět i v českém filmu Post Coitum či koprodukčním snímku Bathory. Hlavní hrdina čelí křivému obvinění ze sexuálního zneužívání a detektiva, který jej vyšetřuje, bude hrát právě Spacey.

"Jsem moc šťastný, že Kevin souhlasil, že se bude podílet na mém filmu. Považuji jej za skvělého herce a nemůžu se dočkat, až začneme natáčet," potvrdil americké stanici ABC angažmá Spaceyho sám režisér Franco Nero. Ve filmu se objeví i jeho manželka, britská oscarová herečka Vanessa Redgraveová.

Jednašedesátiletý Spacey se k první roli po letech zatím nevyjádřil, v minulosti ale dal několikrát hlasitě najevo, že by chtěl hrát. Svůj osud přirovnával k pandemii koronaviru. I pro něj se s obviněním ze sexuálního obtěžování svět zastavil a vše ze dne na den skončilo, jako pro mnohé tehdy, když o tři roky později udeřil virus. „Moje práce, mnoho mých vztahů, moje postavení v našem průmyslu, vše zmizelo během pár hodin,“ smutnil Spacey.

Toho v roce 2017 obvinil herec Anthony Rapp, že jej v roce 1986 opilý sexuálně obtěžoval. Rappovi bylo 14 let, Spaceymu o 12 let více. Ve stejný den, kdy se tato obvinění objevila, Spacey přiznal, že je homosexuál. K obviněním uvedl, že si na nic takového nepamatuje, pokud se tak ale stalo, tak že se Rappovi upřímně omlouvá. Spaceyho následně obvinili další muži a jeho kariéra skončila – jeho postavu vyškrtli ze seriálu House of Cards, kde zářil, u filmu Všechny prachy světa zase filmaři raději přetočili scény s jiným hercem. Posledním snímkem se Spaceym je film Billionaire Boys Club z roku 2018, ten byl ve chvíli, kdy se objevila obvinění, již dotočen.

K soudu se dostalo obvinění, podle kterého měl v roce 2016 obtěžovat tehdy osmnáctiletého chlapce, prokurátor ho ale v červenci předloňského roku stáhl, když údajná oběť nebyla schopná svá tvrzení doložit. Druhé obvinění bylo staženo jen o pár dní později, a to kvůli smrti údajné oběti. Na Spaceyho vloni na podzim podal civilní žalobu Rapp. Soud teď ale vzkázal, že ji nemůže projednat, pokud druhý muž, který se k ní připojil anonymně a také tvrdí, že jej jako 14letého Spacey obtěžoval, neodhalí svoji identitu.

Spacey je držitelem dvou Oscarů, a to za vedlejší roli ve filmu Obvyklí podezřelí a za hlavní roli v Americké kráse. Za roli Franka Underwooda v seriálu Dům z karet dostal Zlatý glóbus. Dlouhá léta Spacey také vedl londýnské divadlo Old Vic. Princ Charles mu za rozvoj divadelního umění udělil v roce 2016 čestný šlechtický titul.