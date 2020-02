Oscary letos doprovázel chaos. Lidé zapomněli na zesnulého Perryho

Podle módních kritiků nejhůře oblečenou celebritou byl herec Billy Porter, který si na sebe oblékl šaty. Po koberci se procházel také v lodičkách od Jimmyho Choo a svůj kostým doplnil šperky. Výběr oblečení se prý také nepovedl zpěvačce Billie Eilish. Ta si sice na sebe vzala oblíbenou značku Chanel, ale místo šatů si oblékla tepláky s mikinou.

Naopak módní kritiky oslnila například herečka Natalie Portmanová, která si na sebe vzala šaty od Diora. Bílá róba seděla také herečce Renée Zellwegerové, která získala Oscara za nejlepší ženskou hlavní roli ve filmu Judy. A z pánů zazářil například herec Timothee Chalamet v modrém obleku od Prady, uvedl portál scmp.com.

Velkým překvapením bylo vystoupení rappera Eminema. V polovině předávání cen se najednou objevil na pódiu se svojí písní Lose Yourself. Za ni získal v roce 2002 Oscara. Jeho vystoupení se sice všem líbilo a dokonce ho odměnili potleskem ve stoje, ale nikdo nechápal, proč se tam najednou Eminem objevil, ifnormoval portál Mashable. Přemýšleli, jestli má dostat například cenu za celoživotní uspěch, nebo chystá například další film.

Chaos panoval také při představování celebrit nebo udělování cen. I letos se totiž na pódiu neobjevil žádný moderátor. Někteří lidé tak nevěděli, co mají dělat. Chyběla prý osobnost, která by představovala hudební čísla, rozproudila publikum, nebo je bavila.

Na chvíli si to proto na starost vzal herec Chris Rock a Steve Martin. Během svého vystoupení se například zaměřili na rasovou rozmanitost mezi herci. Některé celebrity jejich vtipy pobavily, další naopak pobouřily.

A nepochopení nastalo při vzpomínání na celebrity, které nás v loňském roce opustily. V části In Memoriam se neobjevil herec Luke Perry, známý ze seriálu Beverly Hills. Zemřel v březnu 2019 ve věku dvaapadesáti let. Dokonce se objevil i ve filmu Tenkrát v Hollywoodu, který se ucházel o Oscara za nejlepší film, uvedl New York Post.