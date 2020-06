Ošetřovné až do 30. června dostanou jen někteří. Tohle jsou podmínky!

Vyznat se v podmínkách ošetřovného není úplně snadné, není proto divu, že někteří rodiče stále tápou. Za současných okolností má ošetřovné platit pouze do 30. června, ne všichni na něj ale budou mít do tohoto termínu nárok. Pokud si dítě například zajde do školy pro vysvědčení, za ten den už rodič ošetřovné dostat nemůže. To samé platí pro předčasné ukončení školního roku před 30. červnem.

V souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru byly standardní podmínky ošetřovného mimořádně upraveny. Doba nároku byla delší a částka vyšší. "Nicméně upravené podmínky nároku na ošetřovné jsou platné pouze do 30. června 2020," upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Zároveň je nutné vzít vpotaz, že abyste mohli získat ošetřovné za všechny dny až do 30. června, musíte splnit určité podmínky. Pokud například pošlete dítě do školy pro vysvědčení, za tento den ošetřovné nedostanete. "Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečovali do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole například jenom jednu hodinu," informuje MPSV.

Na ošetřovné ztrácíte nárok i ve chvíli, kdy dojde k předčasnému ukončení školního roku, přestože ještě není 30. června. Letos vychází 30. červen na úterý, řada ředitelů proto vyhlásila na pondělí a úterý ředitelské volno s tím, že školní rok fakticky skončí v pátek 26. června, kdy si děti vyzvednou vysvědčení.

"V případě, že škola v některé dny vyhlásí ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ředitelské volno nesouvisí s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru a není to ani jiná nepředvídatelná událost. Rodič proto takové dny nevykáže jako dny péče na tiskopisu Výkaz péče," vysvětluje MPSV.

V době letních prázdnin už nárok na ošetřovné nemáte. Od 1. července se navíc podmínky vrací do původní podoby před koronavirovou krizí. Znamená to, že nárok bude mít opět jen zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu péče o dítě mladší 10 let, a doba bude opět činit devět kalendářních dnů (16 dnů v případě osamělého zaměstnance). Ošetřovné bude opět ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.