Rodiče se zlobí. Máma na dítě ošetřovné nedostane, babička ano

S novými pravidly pro krizové ošetřovné nastala paradoxní situace. Zatímco maminka dítěte, která je zdravotní sestrou, nárok na ošetřovné v polovině dubna pozbyla, babička (rovněž zdravotní sestra) jiného dítěte, jehož rodiče nepracují v Integrovaném záchranném systému (IZS), na ošetřovné nárok má.

Nový zákon vstoupil v platnost 30. dubna a rozšířil možnost čerpat ošetřovné i na další příbuzné bez nutnosti žít s dítětem v jedné domácnosti. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svých stránkách vysvětlila, jak je to s nárokem v případě, kdy rodiče nejsou pracovníky složek IZS, ale babička nebo teta ano.

Vzhledem k tomu, že škola "nemá povinnost zajistit celodenní péči o dítě ve standardním rozsahu proto, že jeho prarodič vykonává některou z vybraných profesí. Proto pokud s ním babička, teta atd. zůstanou doma v týdnu distanční výuky, lze ošetřovné přiznat a nyní již bez nutnosti žití ve společné domácnosti," uvádí ČSSZ.

Rodiče ale o totéž žádat nemohou, pokud zastávají stejné profese, které spadají do krizové infrastruktury. Týká se zdravotníků, policistů, učitelů, pracovníků úřadů práce či finančních úřadů. Podle ministerstva práce a sociálních věcí mohou své děti umístit do družin, školních skupin i mateřských školek, které pro ně musí vyhradit místo, a tím pádem nárok na ošetřovné nemají.

"Toto mi přijde dost nefér vůči rodičům v IZS," postěžovala si redakci TN.cz maminka osmiletého dítěte. "Například já jako osoba pracující v IZS nemohu být doma s dítětem, při distanční výuce mám dítě ve škole, ale moje kolegyně, která pracuje na stejné pozici a má osmileté vnouče, tak s ním může být doma na OČR? Proč já nemohu a moje kolegyně může?" ptá se.

"Podle nás je to diskriminace. Já nejsem člověk, který by se vyhýbal práci, nebo chtěl čerpat dávky, ale nedává mi to celé smysl," posteskla si.

Záleží na situaci dítěte, vysvětluje ministerstvo

Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je v tomto případě zásadní fakt, že aby babička či teta pracující v IZS mohly pobírat ošetřovné, nesmí být zákonný zástupce pracovníkem IZS. Znamená to, že pokud je maminka zdravotní sestrou a babička taktéž, nemá nárok na krizové ošetřovné ani jedna z nich.

"Je-li alespoň jeden ze zákonných zástupců pracovníkem nebo zaměstnancem vyjmenovaných profesí či příslušníkem ozbrojených sil, takovému dítěti je umožněna přítomnost na vzdělávání v každém týdnu. Uplatnit nárok na ošetřovné proto na toto dítě nemohou ani zákonní zástupci, ani osoby v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii," vysvětluje tiskové oddělení MPSV.

"V případech, kdy žádný ze zákonných zástupců není pracovníkem nebo zaměstnancem vyjmenovaných profesí či příslušníkem ozbrojených sil, není dítěti umožněna v distančním týdnu osobní přítomnosti na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu. Proto mohou uplatnit nárok na ošetřovné bez omezení jak zákonní zástupci dítěte, tak osoby v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii (např. babička, teta)," upřesňuje.

