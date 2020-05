Ošetřovné zůstane i rodičům, kteří nedají dítě do školy. KALKULAČKA

Na ošetřovné měli původně ze zákona nárok lidé, kteří se starají o nemocného člena rodiny, nebo rodiče dětí, jejichž škola se uzavřela z důvodu nějaké přírodní pohromy nebo karantény. Právě to byl případ škol, které musely přestat fungovat kvůli epidemii koronaviru.

Nyní se školy postupně otevírají, a tak by někteří rodiče už nemohli ošetřovné čerpat. Podle dosavadního zákona by o něj přišli ti, kteří by dítě nechali doma i přesto, že jeho škola už je v provozu. To se rozhodla změnit vláda, návrh následně schválili poslanci a nyní i senátoři.

Spočítejte si na kalkulačce webu Peníze.cz, kolik máte na ošetřovném brát:

Na ošetřovné tak dosáhnou i rodiče, kteří do školy svého potomka nepošlou. Budou to ale muset vysvětlit jedním ze zákonem stanovených důvodů. Do školy nemusí nastoupit dítě, které má koronavirus, cukrovku nebo další onemocnění, případně žije s člověkem starším 65 let či který trpí těmito nemocemi, či když škola nemá dostatek míst.

Školní docházka zůstává až do konce června pro většinu dětí dobrovolná. Nárok na ošetřovné budou i nadále mít například rodiče předškoláků, jejichž školka ještě nefunguje, naopak ho logicky ztrácí ti, kteří dítě do vzdělávacího zařízení pošlou. Ošetřovné je stále ve výši 80 % denního vyměřovacího základu mzdy.

Novela tohoto zákona upravuje také pravidla pro úhradu sociálních odvodů pro firmy. Ty bude možné za květen až červenec odložit na říjen. Z dlužné částky budou firmy platit pětinu obvyklého penále, pokud odvedou pojistné, hrazené jejich zaměstnanci.

Senátoři naopak nepřijali ani neodmítli návrh zákona na prodloužení lhůt pro přípravu státního rozpočtu na rok 2021. Zákon tak po 30 dnech zamíří rovnou na stůl prezidenta Miloše Zemana. Návrh rozpočtu tak musí vláda projednat do konce září, Sněmovna do konce října.

Horní komora Parlamentu rozhodla i o vydání předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňky Hamousové k trestnímu stíhání. Policie ji viní z řízení pod vlivem alkoholu. O vydání zažádala sama Hamousová, prý si je vědoma, že nejednala správně, a musí nést následky.