Křivé vánoční stromy: Ostuda města, nebo mají dostat šanci? ANKETA

Petr Rys, starosta Bruntálu, dokonce uvažoval i o výměně stromu, nakonec v reakci na kritiku občanů stromu dali alespoň tradičnější podobu. Příliš košatou špičku a baňatý tvar vánočního stromku město Bruntál vyřešilo seříznutím koruny a přemístěním některých větví, které pomocí drátů a vrutů upevnily do patřičnějších míst.





Ač se na sociálních sítích našlo množství těch, kdo stromek přirovnávali ke koštěti, ozývala se i stanoviska opačná. „Třeba ten strom byl prostě nemocný, a proto ho porazili, aby zbytečně nezničili zdravý strom,“ apeluje svým ekologickým stanoviskem diskutující Hanka.



„Už kupujeme ‚ošklivou‘ zeleninu, tak můžeme mít i ‚ošklivý‘ strom. On za to nemůže a lepší takový, než kvůli pár týdnům okrasy řezat zdravý strom. Mně to nevadí,“ potvrzuje další diskutující Martina.

Anketa Jaký strom je podle vás nejlepší? Vánoční strom má město zdobit, má být dokonalý. 15 21 hlasů Dejme šanci chudáčkům, i křivý a vypelichaný má dostat prostor. 85 122 hlasů Hlasovalo 143 lidí.

Ačkoli si město Bruntál křivý stromek nevybralo záměrně, neplánovaně tak vyvolalo diskuzi, proč by vlastně nedokonalé kousky nemohly hrát roli vánočních stromků, které často zdobí město jen něco málo přes měsíc. Než však takový strom doroste do požadované výšky, může trvat i několik desetiletí.

Živě se diskutuje také o letošním stromečku, který má zpříjemnit předvánoční atmosféru v Kladně. Na internetu si lidé ztěžují, že je vypelichaný, oschlý, vtipkují, že město recykluje v rámci úspor strom z loňska.

„Při převozu se větve zachytily do drátů elektrického vedení, proto musely být odříznuty,“ vysvětlilo na svém facebooku Město Kladno, proč občany zaskočil nerovnoměrný tvar stromku.

Odříznuté větve hodlá ale připevnit zpět, do slavnostního rozsvícení, které Kladno plánuje na neděli 1. prosince, by tak měl stromek dostat tradičnější tvar.



I v nynější podobě má ale své zastánce. „Zastřihne se, ozdobí a bude OK. Proč zabíjet ty nejkrásnější stromy? Vždyť největší ozdobou jsou v přírodě,“ domnívá se Marta. „Co chcete, aby příroda vyráběla stromky podle šablony,“ podivuje se kritikům další diskutující.



Některá města již od klasických stromků dokonce upustila úplně a v adventním čase zdobí náměstí plastové atrapy, které při pohledu z dálky působí velmi věrohodně. Dokonalý kužel zdobí například pražské Václavské náměstí nebo Masarykovo náměstí v Ostravě.





Anketa Vadil by vám na náměstí vašeho města plastový vánoční strom? Šetřeme přírodu, plastové jsou nejlepší. 53 35 hlasů Plastový rozhodně ne, je to pro město ostuda. 47 31 hlasů Hlasovalo 66 lidí.



I takové stromy vyvolávají diskuzi. Část diskutujících volá po tradici, jiní chválí ekologický dopad i úsporu v rozpočtu. Šetří to stromy, nebude z toho na zemi smetí, může se použít opakovaně, nehrozí nečekané zřícení, vizuálně je to téměř k nerozeznání, účel to splní,“ shrnuje výhody ostravského plastového stromu diskutující Kiimi.



Jaký strom zdobí vaše město? Jste na něj hrdí, nebo vám přijde nepovedený? Vyfoťte nám ho a pošlete na zpravy@nova.cz