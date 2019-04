Oslava narozenin Hitlera skončila fiaskem! Odpůrci měli navrch

Na protest proti oslavě jednoho z nejhorších vrahů historie se sjely stovky lidí. Německá média hovoří o 1500 až 2000 protestujících.

Pravicová skupina plánovala velkou akci, nakonec však účastníků začínalo ubývat. Skutečně "slavit" přišlo nakonec jen pouze 20 lidí. Malá skupinka neonacistů zahájila svůj pochod v jednu hodinu odpoledne. Odpůrci, kteří stáli okolo, však způsobili takový hluk, že veškeré projevy neonacistů nebylo slyšet.

Protestující drželi transparenty, na kterých stálo "Více lásky, méně nenávisti" nebo "Můžeme vyměnit každého nacistu za jednoho uprchlíka?".

Around 2.000 people from #Ingelheim gathered today to wave their #FlagforDiversity - it was great to see many colleagues from @BoehringerDE there. #noracism #nonazis #IngelheimzeigtGesicht #FlaggefrVielfalt - I am happy that it stayed peaceful, thanks to the #Police. pic.twitter.com/Hs6kKgy4A2