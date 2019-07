Tři bratři slavili na chatě narozeniny, jeden ubodal druhého

Slovenská policie řeší bratrovraždu, která se stala v neděli na východě Slovenska. Při oslavě narozenin měl bratr pobodat svého jednatřicetiletého sourozence, který zemřel. Policie útočníka zadržela a hrozí mu 20 až 25 let za mřížemi.

V neděli se v chatě v obci Toporec na východě Slovenska stala tragédie. Tři bratři měli oslavovat narozeniny. Kolem půl druhé ráno však mezi nimi došlo ke konfliktu, který vyústil v bitku.

Během ní jeden z mužů měl vzít nůž a dvakrát bodnout svého jednatřicetiletého bratra do hrudi. Bohužel se ho už nepodařilo zachránit a zemřel. Policie oba zbylé sourozence zadržela, informovaly tvnoviny.sk.

"Prešovský krajský vyšetřovatel zahájil trestní stíhání. Policie zadržela dva podezřelé muže, a to ve věku 44 a 39 let. Ti byli umístění do policejní cely," uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová. Který z nich držel vražednou zbraň, je předmětem vyšetřování.

V případě prokázání viny hrozí jednomu z bratrů pobyt ve vězení na dvacet až pětadvacet let.