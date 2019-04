Sousedi se pobili při velikonoční koledě. Zasahovat musela policie

Policejní dohru mělo velikonoční koledování v Jablonci nad Nisou, kde se do sebe pustily dvě skupiny sousedů. Začalo to údajnými hanlivými posunky, pak kopanci do dveří a nakonec vše vyústilo ve rvačku. Policie musela na místo přijet dokonce několikrát. Zadržela šest lidí, dva už skončili v policejní cele.

Rvačka se stala v jabloneckých Pasekách v ulici Pionýrů. Situace se vyhrotila a policie musela krotit dvě skupiny sousedů, kteří si velikonoční pondělí vyložili jako záminku k vzájemným útokům. Rozeznat, kdo útok začal, bylo těžké.

"Napadli nás z té strany, až do bytu vešli. Já jsem musela rychle zabouchávat dveře, protože mi brečely děti. Celých sedm let je to tady v pořádku, a když se opijí tak nevědí, co mají dělat s roupama," popsala napadení jedna žena.

Policisté se snažili znesvářené strany uklidnit. "Jedna strana napadne druhou stranu, bude na místě zajištěna a skončí v policejní cele. To platí jak pro vaši stranu, tak pro jejich stranu," vysvětloval lidem situaci policista. Ti se však báli, že by k útoku mohlo dojít znovu.

A to se také stalo. Následující bitku už policisté museli řešit tvrdě i za pomoci služebního psa. "Během zákroku jsme zajistili šest mužů, které jsme převezli na služebnu. Dva z nich skončili v policejní cele. Během tohoto incidentu byla zraněna jedna žena," uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví.