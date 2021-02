Čtyři nejpříšernější metody hubnutí. Některé jsou odporné! Posuďte sami

Jako houby po dešti se každý rok dostávají na veřejnost desítky dalších, tentokrát "zaručených" metod, jak zhubnout. Některé jsou ale přímo strašné a sotva si představit svéprávného člověka, který by takový stravovací režim dodržoval.

Tasemnice. Zřejmě nejodpornější způsob, jak shodit nadbytečná kila, je polknutí vajíček tasemnice. Největší zoufalci od parazita očekávají, že se v jejich střevech z vajíček narodí dospělci.

Ti se pak vrhnou na zbytky stravy a tím se omezí trávení a ukládání tuků v těle. Slibují si od toho, že se nebudou muset omezovat v jídle, protože jeho nadbytek v zažívacím ústrojí zlikviduje parazit. Což je ovšem zdraví ohrožující úvaha!

Tobolky z výkalů. Ano, čtete dobře: skutečně jde o lidské výkaly, a to od údajně štíhlých, zdravých lidí. Autoři tohoto nápadu si myslí, že když exkrementy od právě takových lidí proženou patentovaným a přísně chráněným procesem (sušení, mletí a zmražení), mohou posloužit jako dietní činidlo.

Jejich úvahy souvisejí s údajným vlivem na vyplavování inzulínu, a tedy s pocitem hladu. Ale řekněte sami: Opravdu něco takového chceme pravidelně polykat, i když "to" je bez chuti i zápachu a polyká se v dvojitě zapouzdřených tobolkách?

Javorový sirup. Extrémní způsob hubnutí, který spočívá v tom, že člověk nekonzumuje nic jiného než koktejly. Směs vody, javorového sirupu, kayenského pepře a citrónové šťávy pije od rána do večera, aniž by konzumoval jiné tekutiny nebo potraviny.

Jde o velmi nebezpečný způsob stravování. A spolehlivou cestu k tomu, jak si rozvrátit metabolismus. Organismu totiž budou zoufale chybět především bílkoviny, ale také tuky.



Jílová dieta. Zastánci tohoto úsměvného způsobu hubnutí pijí po vzoru celebrit jíl rozpuštěný ve vodě nebo v ovocné šťávě. Případně polykají tablety, které zapíjejí velkým množstvím vody.

Tvrdí přitom, že jíl v žaludku mnohonásobně zvětší svůj objem a člověk proto nemá pocit hladu. Věří také, že na jíl se naváží toxiny a vůbec všechno špatné v zažívacím traktu, a člověk to vyloučí obvyklou cestu.

Ať už je to jakkoliv, v každém případě neškodí připomenout, že jílové částice jsou klíčovou složkou steliva pro kočky. A že v jílu byly zjištěny i takové jedy, jako je arzen. Zájemci by si proto měli položit otázku, jestli skutečně chtějí až do konce života pojídat hlínu, aby dosáhli kýžené postavy.

