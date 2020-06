Osmany Laffita prozradil, jak se on sám snaží pomoci nastartovat Česko - bere přátelé na sklenku vína do svého oblíbeného podniku. "Takovým způsobem můžete i vy pomoci restartovat Česko, abychom se vrátili do normálu. Choďte a podporujte své oblíbené prostory," radí módní návrhář.