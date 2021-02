Osobák v plamenech. Nehoda zablokovala hlavní tah na Drážďany

České řidiče na cestě do Německa v pondělí ráno čekalo další dlouhé zdržení, a to nejen kvůli protiepidemickým opatřením. Kousek za hranicemi se totiž stala vážná nehoda, která na celé dopoledne zablokovala hlavní dálniční tah směrem na Drážďany.

Dálnici u německých Drážďan zablokovala v pondělí ráno vážná nehoda kamionu a osobního auta. Jeho řidič si nevšiml kolony, která se tam tvořila kvůli stavebním pracím.

"Řidič osobního automobilu nedobrzdil a zezadu narazil do kamionu. Hned to všechno začalo hořet. Bylo to snad pět minut," uvedl svědek nehody.

Ani se nechce věřit, že z hořícího pekla podle svědků řidič osobního auta vyvázl prakticky nezraněn. Nehoda dálnici úplně zablokovala a řidiči musí čekat v dlouhých kolonách.

A to už za sebou čeští řidiči měli dlouhé čekání na hranicích s Německem kvůli testům a dalším opatřením v souvislosti s epidemií. Problémy na dálnici byly nakonec celé dopoledne.