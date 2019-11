Osobnosti listopadu 1989: Nebyl to jen Havel! Připomeňte si i ty další

Revoluční dny roku 1989 měly své osobnosti, které stály u formování nového politického systému. Z velké části šlo o disidenty nebo o bývalé politické vězně, které tehdejší komunistický režim posílal do vězení jako nepohodlné. Nebyl to jen Václav Havel, ale i řada dalších lidí.

Václav Havel

Scénář vlastního života plného zvratů by si dramatik absurdního divadla a vězněný disident komunistického režimu nedokázal napsat lépe.

Na sklonku roku 1989 svého nedávného úhlavního nepřítele zvolili komunističtí poslanci prezidentem tehdy ještě Československé socialistické republiky. V dalších letech se Václav Havel stal poslední hlavou státu Československa a prvním prezidentem České republiky.

Alexandr Vondra

Další vězněný disident se dostal na svobodu pár dnů před 17. listopadem. "Na Pankráci jsem palcoval knížky. To je typická vězeňská činnost, nebo aspoň tehdy byla," vzpomínal Vondra.

Z vězně se stal po revoluci poradce prezidenta Václava Havla. A své diplomatické schopnosti prokázal Alexandr Vondra i později jako ministr zahraničí, respektive obrany.

Michal Horáček

Před rokem kandidoval na prezidenta, ale významnou stopu zanechal už v revolučním roce 1989. Michal Horáček pomohl přivést po 17. listopadu k jednacímu stolu tehdejšího předsedu komunistické vlády Ladislava Adamce a zástupce Občanského fóra v čele s Václavem Havlem.

"Ale to, že by se režim tak rychle zhroutil a že dojde k takovým radikálním událostem, to myslím nepředpokládal nikdo," pronesl Horáček.

Marta Kubišová

Když v době sametové revoluce zněla Václavským náměstím píseň Modlitba pro Martu, lidé slzeli nad pohnutým osudem Marty Kubišové, kterou chtěl komunistický režim vymazat z paměti národa. Nesměla veřejně vystupovat, po revoluci se krátce politicky angažovala a samozřejmě koncertovala.

Jan Ruml

Do boje proti komunistickému režimu výrazně zasáhl už v 70. letech minulého století, když podepsal Chartu 77. Veřejně se zastával nespravedlivě souzených. "Tady patří velký dík veřejnosti, která pochopila, že už takhle dál žít nechce a že si tu svobodu vydemonstruje," řekl Ruml.

Michael Kocáb

Z rockera a jazzmana se prakticky přes noc 17. listopadu stala jedna z nejznámějších tváří sametové revoluce. Spoluzakládal Občanské fórum a později dohlížel na odsun sovětských vojsk z Československa.

Za změnu režimu ale můžeme vděčit dalším mnoha osobnostem, méně či více známým.