Utržené knoflíky, údery břichem: Na jednání Prahy 4 zasahovali strážníci

Jednání zastupitelstva městské části Praha 4 se minulý týden tak vyhrotilo, že to museli řešit i strážníci. Dvěma ženám se nelíbilo, že místostarosta Josef Svoboda odešel, když jej chtěly interpelovat. Když se vrátil, chtěly s ním mluvit. Další radní jej ale podle nich odstrčili břichy. Podle starostky ale jednomu ze zastupitelů někdo utrhnul několik knoflíků z košile.

Na zastupitelstvu chtěly místostarostu Prahy 4 Josefa Svobodu interpelovat dvě ženy, kterým se nelíbilo, že Svoboda se v dubnu přidal k tehdejší opozici, která sesadila starostu Petra Štěpánka (Zelení) a nahradila jej Irenou Michalcovou (ANO). Svoboda zůstal jako jediný z bývalé koalice ve vedení města.

"Výměnou za post místostarosty, který vykonává dva dny v týdnu, vydal Prahu 4 opět všanc různým zájmovým skupinám, kterých jsme se minulé volební období jakž takž zbavili," tvrdí Eva Benešová, která Svobodu chtěla interpelovat. Ta v komunálních volbách kandidovala za stejné uskupení, jako odvolaný starosta Štěpánek.

Svoboda ale na interpelaci nebyl. Podle Benešové se omluvil, že si musí vyměnit baterii v naslouchátku, což mělo být poněkolikáté, kdy tuto omluvu použil. Když se vrátil, chtěla jej Benešová s druhou ženou znovu interpelovat, to jim ale nebylo umožněno. Stejně tak ani to, aby si se Svobodou promluvily.

"Nemohli jsme s ním ani mluvit, protože (zřejmě jeho bodyguardi) radní Hroza a Vácha (oba TOP 09) nám v tom bránili, odstrkovali nás břichy a prý to můžeme říct jim a oni mu to vyřídí. Dokonce na nás zavolali policii, abychom svého zastupitele nadále neobtěžovali dotazy. Smutné, kam Praha 4 došla," napsala Benešová na facebooku.





Podle Deníku N, který na neobvyklý průběh zastupitelstva upozornil, to ale byla starostka Michalcová, která se obrátila na pražské strážníky. V kuloárech se podle ní děly věci, které se jí nelíbily. "Jako to, že má jeden ze zastupitelů utržené tři knoflíky na košili a že do druhého je strkáno," řekla Deníku N Michalcová.

Obě ženy odmítají, že by radním utrhly knoflíky. Svoboda zase odmítá, že by před ženami ze sálu utekl. Dodal, že interpelaci ještě nečetl a záznam jednání stále není k dispozici. Odmítl také, že by výkon mandátu zanedbával. "Výkon místostarosty není o tom, kolik kdo sedí v kanceláři. Výkon místostarosty znamená taky pohyb v terénu a setkání s lidmi na místě," dodal pro Deník N Svoboda.

Loňské komunální volby v nejlidnatější pražské městské části vyhráli Piráti. Uskupení Praha 4 sobě – Zelení a NK, které bylo předtím nejsilnější, skončilo až na třetím místě za Piráty a ODS. Přesto vznikla koalice, která znovu zvolila Štěpánka starostou. Ta se ale rozpadla letos v dubnu a vystřídala ji spolupráce ODS, ANO a TOP 09, kterou podpořil právě Svoboda, který je jednovaječným dvojčetem bývalého předsedy KDU-ČSL Cyrila Svoboda. V KDU-ČSL má Josef Svoboda pozastavené členství.