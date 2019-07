Ostrava je zaplavená mouchami! Lidem dochází mucholapky

Otravný zvuk mouchy teď ještě více leze na nervy desetitisícům obyvatel Ostravy. Plácačku na tento hmyz třeba paní Krejčí nepustí z ruky. "Jakmile si tady chcete dát něco k jídlu, tak nevíte, jestli jíte mouchy, nebo to jídlo," popsala Radmila Krejčí.



Stačí jen čtyři dny a mucholapka je plná much. A zásoby už mnohým docházejí. Každý dům je také vybaven sítěmi proti hmyzu.



"Takové množství much tady ještě nebylo. Mucholapku mám plnou za pět až šest dní, bez toho to tady nejde, je to hrozné," přiblížil další z Ostravanů František Bála.



Podle místních za přemnožení hmyzu může nedaleká továrna na kompost. To potvrzuje i firma, která s areálem kompostárny sousedí. "O situaci s hmyzem víme. Je zřejmě důsledkem provozní činnosti firmy, která napřímo sousedí s naším areálem," uvedla mluvčí BorsedChem Ostrava Pavlína Besedová.



Městská část hodlá problém vyřešit co nejdříve. "Vadí nám to, oslovíme firmu a budeme požadovat, aby aktivitu ukončila, anebo aby neobtěžovala občany," ubezpečil starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.



Firmu se štáb TV Nova snažil kontaktovat, ale marně. Telefon nikdo nezvedal. I podle odborníků je ale pravděpodobné, že rostlinný odpad z továrny mouchy přitahuje. "Kompost je rostlinného původu, takže nějaký zvýšený počet dvoukřídlých tam může být," pronesl entomolog Filip Trnka.



Moucha během roku mívá až pět generací. Je považována za největšího škůdce v domácnostech, navíc svými výkaly přenáší nejrůznější nemoci.