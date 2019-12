Ostrava plná hrdinů: Za druhé nasadili život i vlastní krev

"Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi," komentoval jeho čin Petr Dohnal, Generální ředitel Vězeňské služby.

Jeden ze zastřelených dozorců pracoval v ostravské vazební věznici, bylo mu 39 let. Druhý, o deset let starší, sloužil v heřmanické věznici. "Byli pracovití, slušní a byli to kamarádi. Žili pro své rodiny," vzpomíná Petr Dohnal.

Jen těžko se z tragédie vzpamatovává i personál nemocnice. Hana Horelová, která pracuje jako vrchní sestra FNO, byla jedna z prvních, která začala zraněným pomáhat. "Když jsem přišla na to dané místo, už tam byl jeden postřelený muž. Společně s kolegyněmi jsme ho položily na lehátko a odvezly jsme ho na urgentní příjem. Pak jsem se vrátila, i když nebylo jasné, jestli je střelec stále na místě," vzpomíná na hrůzné okamžiky.

"Když jsem se vrátila podruhé, viděla jsem další oběti. Ta zranění však byla devastující, neslučitelná se životem," popisuje tragickou událost. I když nyní už na událost nahlíží s odstupem a tuší, jak nebezpečná mohla být i pro ni, podle svých slov by se tak jednala znovu.

V souvislosti s útokem žádala nemocnice dárce o pomoc, chybí jí zásoby krve, během úterka spotřebovali zdravotníci nespočet konzerv. Výzva se setkala se značným ohlasem. "Teď je to asi 45 lidi, kteří přišli jako noví dárci," potvrdil ředitel FNO Jiří Havrlant.

Před polikliniku dnes lidé chodili celý den zapalovat svíčky, v podvečer se konala zádušní mše za všechny zemřelé oběti a jejich pozůstalé. Celé Česko uctí památku obětí v úterý 17. prosince, kdy se v poledne na dvě minuty a dvacet vteřin rozezní sirény.