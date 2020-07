Ostravské festivaly a akce mají utrum! Šéfka Colours zuří: Nic mi neřekli

Kvůli zhoršující se situaci na Karvinsku a v celém Moravskoslezském kraji zpřísnila hygienická stanice opatření kvůli šíření koronaviru. To naprosto vytočilo organizátorku ostravského "Nefestivalu" Zlatu Holušovou. Jsou povoleny totiž pouze akce do 100 lidí.

Kvůli šíření koronaviru pořadatelé zrušili letošní ročník známého festivalu Colours of Ostrava. Ten přesunuli na příští rok. Díky příznivým epidemiologickým podmínkám však naplánovali jeho alternativní verzi.



Od středy 15. července začal tzv. "Nefestival Colours of Ostrava" v oblasti Dolních Vítkovic, který měl trvat do soboty. Areál byl vyprodaný a lidé se těšili, že si užijí alespoň náhradní verzi známého festivalu.



Teď to však vypadá, že i tento "Nefestival,“ bude zrušený. Moravskoslezská hygiena totiž kvůli zhoršujícím se epidemiologickým podmínkám v kraji rozhodla v pátek o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Ve venkovních i vnitřních prostorách se může shromažďovat nanejvýš 100 lidí.



"Je to zdrcující zpráva a považuji to za naprostou nehoráznost. Budeme zvažovat také právní kroky. Před pár hodinami jsem se dozvěděla, že festival se ruší,“ řekla pro ČT24 ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.



Podle Holušové je naprostý nesmysl odůvodnit zrušení tím, že jsou někde nějaká ohniska nákazy. "Nikdo nás nevaroval. Měli nám dát vědět alespoň den předem. Z ničeho nic spadla klec,“ dodala.

Návštěvníkům, kteří si už lístek na "Nefestival" koupili, doporučuje, aby sledovali webové stránky a sociální sítě, kde se dozví další informace.



Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) potvrdil, že se nové případy objevují nejen na Karvinsku. "Tato rozhodnutí vydala Krajská hygienická stanice, není to rozhodnutí kraje. Opatření se zpřísnila kvůli nastalé situaci. Nejlepší prevencí je totiž rouška a sociální distance,“ potvrdil Vondrák.



V ohrožení jsou zřejmě také další akce v kraji. Například Letní Shakespearovské slavnosti, které se mají konat na Slezkoostravském hradě od 24. července. Na začátku srpna se měla odehrát také náhrada porubského festivalu Cirkulum. Náhradní akce Happening pro Cirkulum má začít 7. srpna.

