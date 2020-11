Ostravský dopravní podnik prodává autobusy. Koupit je můžete i vy

Na délku mají 12 až 15 metrů, na šířku dva metry a kousek. Váží skoro 13 tun. Těchto autobusů nyní ostravský dopravní podnik prodává hned 20. „Ceny se pohybují okolo 91 tisíc nahoru, přičemž dva autobusy jsou v minimální ceně 237 tisíc,“ informovala mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková.

"Já bych ho rozebral nebo dal do štrotu na náhradní díly, jinak nevím," uvedl muž v anketě televize Nova, zdali by si autobus koupil.

Jenže na šrot by se to zrovna nevyplatilo. Kupující by dostal jen třetinu ceny. "Ten zájem může být jak z řad veřejnosti, tak dopravních podniků, a to nejenom českých, ale třeba i zahraničních,“ dodala Rycková.

Autobus navíc můžete využít jako posilovnu, taneční sál nebo taky místo k relaxaci.

"Autobusy jsou ve stavu, který odpovídá ujetým kilometrům. Pokud se autobusy neprodají, půjdou na ekologickou likvidaci,“ uvedl pracovník Dopravního podniku Ostrava.

V minulosti ostravský dopravní podnik prodával tramvaje, které našly své majitele. Zájemci mají čas na rozmyšlenou do konce listopadu. Pak rozhodne obálka s nejvyšší částkou.