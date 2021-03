Ostrý štěrk jí ničí vozítko pro invalidy. Dočká se žena nápravy?

Do zoufalé situace se dostala postižená žena upoutaná na pojízdné křeslo. Dlouhé týdny nemohla kvůli záplavě sněhu ven na projížďku a když se dočkala oblevy, doplatila na ostré kamínky na chodnících. A dvakrát kvůli tomu píchla kolo u svého elektrického vozítka. Marně se dožaduje, aby Praha 14 používala na posyp chodníků jiný materiál.

Když se postiženému člověku venku porouchá vozítko pro invalidy, nastávají mnohahodinové manévry. V první řadě sehnat někoho z blízkých, aby dopravil invalidu domů, a současně zajistil transport nepojízdného vozítka. A když se to stane opakovaně v zimních mrazech, jde už o zdraví.

Přesně do takové situace se letos už dvakrát dostala Nikola Grygarová z Prahy 14. A to vinou městské části, kde žije, respektive správce komunikací, který používá na sypání namrzlých chodníků nebezpečný materiál. Nebezpečný pro prostředek, na který je kvůli svému postižení odkázána.

"Letos nastal veliký problém s tím, čím se sypou chodníky a silnice. Není to jen obyčejný štěrk či drobné kamínky, je tam i něco velmi ostrého, co propíchne plášť kola," popsala svůj problém.

"Dvakrát jsem letos píchla kolo a mohu vám říci, že za prvé: dostat se pak domů není sranda. A za další: kvůli nekvalitnímu posypu jsem se nemohla dostat k lékaři nebo jet jednou za 14 dní na nákup," upřesnila, jak jí nevhodná drť na chodnících letos v zimě zkomplikovala život.

V očekávání, že by mohla najít zastání, se obrátila na radnici. Ta jen přeposlala její podnět na Technickou správu komunikací, kde ale odpovědný pracovník jen bezradně pokrčil rameny.

"Chápu Vaše problémy s posypem, ale jeho parametry jsou přesně určeny vyhláškou s ohledem na maximální efekt proti možnému uklouznutí, proto ta hrubá struktura," odepsal stěžovatelce odpovědný technik.

O to větší ale bylo překvapení postižené ženy, když ji její partner naložil do auta a vzal na projížďku po hlavním městě. "Zjistila jsem, že v centru města ale i například na Letné byl úplně jiný posyp. Jemný štěrk, který nemůže způsobit propíchnutí kola," svěřila se TN.cz.

Kroutí proto hlavou, proč některé městská části mohou používat k posypu chodníků vhodný štěrk, který není ostrý. „Je nějaký problém, aby to používali po celé Praze?" ptá se zoufalá žena.

"Je to jen názor obyčejného člověka, co má jen otázky. Ale asi v tom hrají hlavní význam peníze. Ta drť, kterou u nás v Praze 9 používají, bude určitě za jinou cenu, než menší kamínky, které nejsou tak ostré," domnívá se. Přesto nepřestává věřit, že příští zimu se nejen ona, ale také maminky s kočárky dočkají drobnějšího posypu chodníků. A to nejen v Praze 9, kde Nikola Grygarová žije.

Invalidní lidé občas čelí bezohlednosti lidí. Podívejte se na reportáž TN.cz: