Ostuda FBI. Sexuální násilník utíkal 23 let, teď se přihlásil sám!

Silsbee podle FBI v letech 1995 a 1996 zneužil hned několik školaček ve věku od osmi do deseti let. Oběti znal, protože je buď hlídal, nebo doprovázel na různé akce.

V pátek nyní dvaašedesátiletý muž nakráčel na služebnu oregonské policie a přihlásil se, uvedla FBI. Podle CNN nicméně zatím není jasné, co Silsbeeho po tak dlouhé době vedlo k tomu, že se přestal skrývat.

Wayne Silsbee has turned himself in to @OCPolice. He was wanted for his alleged involvement in multiple incidents of sexual assault. Authorities are asking for anyone who has had past contact with Silsbee to call the Oregon City tip line: 503-496-1616.https://t.co/OEyBHuv8X0 pic.twitter.com/UbGNjbPmXf