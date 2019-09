Osud Andreje Babiše je v rukou šéfa žalobců! Má tyto možnosti

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má nyní několik možností. Může rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství potvrdit i zrušit. Lhůtu na to má tři měsíce, jasno by tak mělo být nejpozději do 17. prosince.

Pokud Pavel Zeman nakonec rozhodne o obnovení trestního stíhání, vrátí se případ zpět na Městské státní zastupitelství v Praze. "S největší pravděpodobností by se případem opět zabýval žalobce Jaroslav Šaroch," řekl TN.cz ústavní právník Ondřej Preuss.

Pět možných scénářů vývoje v kauze Čapí hnízdo:

1. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman potvrdí rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše kvůli dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

2. Nejvyšší státní zástupce nařídí obnovit trestní stíhání a pražské městské státní zastupitelství nakonec pošle Andreje Babiše před soud.

3. Nejvyšší státní zástupce nařídí obnovit trestní stíhání a Městské státní zastupitelství opět rozhodne stíhání premiéra zastavit.

4. Nejvyšší státní zástupce nařídí obnovit trestní stíhání a prezident Miloš Zeman celý proces zastaví udělením abolice.

5. Nejvyšší státní zástupce nařídí obnovit trestní stíhání. Prezident Zeman bude chtít Andreji Babišovi udělit abolici, předseda vlády ji však odmítne.

I kdyby ale Pavel Zeman nařídil trestní stíhání obnovit, nepokračovalo by zřejmě moc dlouho. Prezident Miloš Zeman totiž prohlásil, že je připravený udělit premiérovi Andreji Babišovi milost v případě, že bude jeho stíhání pokračovat.

Anketa Souhlasíte s rozhodnutím prezidenta udělit premiéru Babišovi abolici v případě obnovení trestního stíhání? Ano 47 9 hlasů Ne 53 10 hlasů Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 19 lidí.

"Prezident Miloš Zeman využije práva abolice v případě premiéra Andreje Babiše, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení jeho stíhání," napsal ve čtvrtek na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Tím by bylo podle ústavního právníka trestní stíhání nadobro zastaveno. "Prezident však o tomto nemůže rozhodnout sám, k rozhodnutí potřebuje kontrasignaci premiéra," dodal Preuss. Zeman by tak musel získat ještě podpis samotného Babiše. Zda by to udělal, se však premiér zatím nevyjádřil.

Podle předsedy vlády jsou ale slova Miloše Zemana o abolici zbytečná. "Myslím si, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici," řekl Andrej Babiš v rozhovoru pro rádio Impuls.

Městský státní zástupce v Praze Martin Erazím zastavení stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo oznámil minulý pátek. "Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," vysvětlil Erazím.

Připomeňte si vývoj v kauze Čapí hnízdo v reportáži TV Nova: