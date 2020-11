Vlekaři vyhlížejí brzký start sezóny, její osud ale dál zůstává nejistý!

Lanovky a vleky v celém Česku by se mohly rozjet ve 3. stupni protiepidemického systému. Alespoň takové informace mají provozovatelé lyžařských areálů. A to by mohlo nastat už v pondělí.

"Zimní střediska nejsou o třetím stupni. Zimní střediska a areály nás budou zajímat až před Vánoci, až bude sezóna. Skiareály by měly být ve speciálním modelu," říká vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Karel Havlíček se k epidemiologické situaci vyjádřil v Televizních novinách:

"My už bychom ta pravidla pro zahájení sezóny v lyžařských střediscích potřebovali znát, proto o nich intenzivně jednáme," vzkazuje ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. "Zatím máme informace, že by se skiareály mohly otevřít ve třetím stupni, což je dobrá zpráva," těší mluvčí Skiareálu Lipno Olgu Kneiflovou.

Lyžařská střediska se už připravují na sezónu:

Stále ani nejsou jasné pokyny pro provoz a taky se neví, kdo by měl třeba zajišťovat dozor nad dodržováním hygienických opatření. Přitom se ale může také stát, že se Česko inspiruje návrhem Itálie, kde chtějí střediska otevírat až po Novém roce.

"Itálie a Rakousko získaly velmi bolestnou zkušenost minulou zimu a já rozumím tomu, že nechtějí opakovat znovu stejné chyby," říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. "My doufáme, že takový nápad nikdo pro Českou republiku mít nebude," vzkazuje Knot.

"Toto je v současné době v diskuzi, já si neumím představit, že by se Česká republika chovala v rozporu s tím, co doporučí ostatní členské země. Nejenom proto, že by to nebylo korektní, ale také proto, že by v tu chvíli do našich hor zamířili všichni, kteří nemohou do jiných. A to by nebylo dobře," zamýšlí se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Kubka by mohlo být receptem pro letošní lyžařskou sezónu to, jak se na hory jezdívalo v minulosti - tedy na jednodenní výlety.

