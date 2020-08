Osud si s nimi krutě pohrál! Nemocným dětem pomůže unikátní projekt

Mít zdravé děti je přáním každého rodiče, osud to ale někdy naplánuje jinak. S vážnými nemocemi, které vyžadují i několikaměsíční hospitalizaci, se v Česku potýkají stovky malých dětí. Sehnat ubytování v blízkosti nemocnice je ale pro rodiče často nemožné. Aby mohli být dětem na blízku, vznikají po celém světě pod záštitou nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda unikátní místa, kde rodiny během léčby bydlí. Jeden takový dům by už brzy měl vzniknout také v pražském Motole.



„Každý Dům Ronalda McDonalda na světě je jiný a originální. Neexistuje jednotný vizuál, pouze pravidla, na co by se při projektování nemělo zapomenout. Český dům bude výjimečný hlavně v tom, že bude náš, a navíc první svého druhu v republice,“ popisuje ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová.





Ve Fakultní nemocnici v Motole ročně léčí kolem 200 vážně nemocných dětí a podle lékařů je přítomnost rodičů u malých pacientů extrémně důležitá. „Jsme přesvědčeni, že stálá přítomnost rodičů u dětí má velice příznivý vliv na celkový proces léčby a uzdravení,“ říká primář dětské hematologie FN Motol Vladimír Komrska.Stavba prvního českého Domu Ronalda McDonalda by měla začít už letos, otevřen by mohl být ke konci příštího roku. Budova bude stát přímo v areálu motolské nemocnice v těsné blízkosti dětského oddělení. Celkem by tady mělo být 21 pokojů, jeden pro každou rodinu.Nepůjde o pouhou ubytovnu, rodinám by dům měl dočasně nahradit domov. Bude tady společný obývací pokoj, kuchyně nebo prádelna. Chybět nebude ani dětská herna nebo pracovní místnost, která umožní rodičům pracovat alespoň na dálku.Dům bude uzpůsoben tak, aby si tady rodinní příslušníci mohli bezplatně odpočinout a načerpat síly. S chodem takových míst v zahraničí pomáhají dobrovolníci a nejinak tomu bude i v Česku. Jak taková pomoc vypadá? Podívejte se v pořadu Za dveřmi s Veronikou Sluníčkovou.Pokud chcete rodinám v nouzi pomoct i vy, sbírka na stavbu domu stále probíhá! Rozpočet se pohybuje kolem 70 milionů korun a vybrat se zatím podařilo asi 80 % potřebné částky. Přispět můžete přímo v restauracích McDonald´s nebo na stránkách nadačního fondu www.drmcd.cz