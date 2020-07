Osudová nehoda. Řidič tramvaje před lety srazil dívku, teď spolu mají děti

Cesty osudu jsou někdy opravdu nevyzpytatelné. O tom svědčí i příběh Víta a Moniky, se kterým se svěřili Pražskému deníku. Všechno to začalo 4. dubna roku 2012 na pražském Břevnově. Tehdy 23letý Vít s tramvají 22 vjížděl do zastávky Břevnovský klášter, kde mu do dráhy vstoupila rusovlasá dívka.

Přestože Vít prošlápnul brzdu, co to jenom šlo, srážce zabránit nedokázal. Dívka si naštěstí blížící se tramvaje na poslední chvíli všimla a udělala půlkrok zpátky. To jí možná zachránilo život. Upadla na obrubník a potloukla se. Z nehody ale vyvázla živá a změnila jí navždy život.

Sraženou Moniku si tramvaják Vítek nakonec vzal a nyní spolu mají dvě holčičky. "Letí to. Nejvíc je to vidět na té drobotině. Nejdřív mezi nás přišla Mia, pak přibyla ještě Ina," pochlubil se Vít Pražskému deníku.

Od nehody už uplynulo osm let a Vít s Monikou se po tolika letech vrátili zpět na místo činu, kde s nostalgií vzpomínali na to, jak se poznali. Děvčátka ve věku čtyř a tří let vzali s sebou. A jak jim to v manželství klape? Vít přiznává, že občas to s ním má Monika těžké. "Celý den jezdím. A pak jsem schopen přijít domů, sednout si k počítači a s kolegy a fandy dopravy zase řešit tramvaje," říká.

Svému povolání je opravdu oddaný. "V roce 2015 jsem byl mezi deseti vybranými řidiči, kteří mohli testovat tramvaj EVO 1. Byl to několikadenní kurz přímo s výrobcem a vypadalo to, že by do toho mohla přijít na svět Mia. Moniku jsem proto prosil, ať ještě nerodí, ať počká, že musím kurz opravdu dokončit," směje se Vítek. Kurz nakonec dokončil, holčička přišla na svět až o něco později.

V tu dobu zrovna jezdil s linkou 26. "Na náměstí Republiky mi volala manželka, že rodí. Na Želivského jsem si zavolal zálohu, doslova jsem vypadl z tramvaje a letěl jsem do vinohradské nemocnice. Který tatínek může říct, že spěchal k porodu tramvají?" vzpomíná.

Vůz číslo 7049, kterým tenkrát přes osmi lety srazil Moniku, už podle jeho slov neslouží. "Bohužel už je v tramvajovém nebi. Ale na druhou stranu svůj účel tenkrát splnil," dodal.