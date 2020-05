OSVČ mohou žádat o další bonusy. Pohlídejte si termín i podpis!

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila prodloužení fungování kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečné činné. Nové bonusové období takzvané Pětadvacítky platí od 1. května do 8. června, OSVČ mohou stejně jako v tom předchozím žádat o pětistovku na den, celkově tak mohou získat 19 500 korun. A přestože podmínky pro vznik nároku zůstávají stejné, na některé věci je potřeba dát si pozor. Připomeňte si je s TN.cz.

Pokud všechno půjde podle plánu a virus se znovu nevymkne kontrole, mělo by k obnově většiny podnikatelských činností dojít již 25. května. Původně ale měla poslední vlna rozvolnění přijít 8. června, tedy právě v den, na který byl odhlasován konec druhého termínu Pětadvacítky. Dřívější obnova živností ale neznamená, že byste automaticky neměli nárok na kompenzaci za celé období!

Do kdy tak máte na bonus nárok?

V první fázi fungování kompenzačního bonusu dosáhla na peníze prakticky každá OSVČ, které koronavirová opatření poškodila podnikání. Nejinak je tomu i v novém období, zpozornět by však měli živnostníci, jejichž činnost se v rámci uvolňování opatření již znovu obnovila.

Pokud totiž vaše podnikání bude již v průběhu května probíhat bez omezení, máte nárok na bonus jen do konce měsíce. Jestliže ale předpokládáte, že bude činnost nadále omezena, můžete žádat o kompenzaci až do konce období.

Nárok zaniká také v případě, že jste v průběhu května nastoupili do zaměstnání a podnikání vykonáváte jen jako vedlejší činnost. V takovém případě vám bude kompenzace vyplacena jen do dne, který předcházel nástupu do zaměstnání. Výjimkou jsou v tomto případě pedagogové.

Jak o bonus požádat?

Žádost o příspěvek můžete posílat e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Odevzdat ji máte možnost také na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Formulář žádosti je od 7. května ke stažení na webových stránkách ministerstva financí. Jeho nezbytnou součástí musí být také vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, které stvrzuje, že činnost živnostníka byla doopravdy poškozena koronavirovou pandemií.

Žádost musí obsahovat také bankovní účet a pozor – že jste o kompenzaci žádali v minulém období, neznamená automatické obnovení její platnosti. Nové období Pětadvacítky se vyhodnocuje zvlášť a musíte tak zaslat i novou žádost.

Na co si dát pozor?

Nejčastější chybou minulého období byla neúplná žádost, žadatelé o Pětadvacítku nejčastěji zapomněli uvést své rodné číslo, případně číslo DIČ. Někteří se nepodepsali, což vyřízení rovněž zpomalilo, častým prohřeškem bylo také opakované zaslání žádosti.

"Protože chtějí mít jistotu, že jejich žádost bude vyplacena, tak není výjimkou několikanásobné podání. Rekord je zatím deset žádostí na jednu osobu," informovala Finanční správa. "Stává se, že žadatelé chybně uvedli i číslo účtu, nebo na něj úplně zapomněli,“ potvrzuje její ředitelka Richterová.

Podobné nedostatky se snažili úředníci řešit neformálně, žadatele upozornili a požádali o doplnění, i tak se však jednalo při vyřizování o významnou komplikaci. Některé elektronické žádosti také nešli otevírat, jako nejvhodnější formát elektronické přílohy se tak doporučuje PDF.