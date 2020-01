Osvojení dětí homosexuálními páry: Češi jsou pro, čeká se na poslance

Čtyři pětiny Čechů souhlasí s tím, aby si gayové a lesby mohli osvojit potomka svého partnera. Dokazují to poslední průzkumy. Dvě třetiny navíc souhlasí s tím, že by takové páry měly mít nárok na adopci dítěte z ústavu. A řešit to zřejmě bude i sněmovna. O legalizaci sňatků homosexuálů by mohla hlasovat během dvou měsíců.