Otazníky kolem pohřbu Šafránkové. Rodina udělala zásadní rozhodnutí

Česko stále oplakává milovanou Popelku. Libuše Šafránková nečekaně naposledy vydechla ve středu. Fanoušci už se začínají ptát, kdy a kde se budou moct se svojí oblíbenou herečkou rozloučit.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nabídl rodině pohřeb se státními poctami. Jenomže ta si ho podle informací TV Nova nepřeje. Jednání ale pokračují a nic není ztraceno.

S pozůstalými je v kontaktu i Činoherní klub nebo Národní divadlo. "Zatím se nic definitivně nerozhodlo, čekáme na stanovisko rodiny, co si bude přát," řekla TN.cz mluvčí "činoheráku" Linda Skarlandtová. Stejně na tom jsou i v národním.

Šafránková se narodila v Brně, ale vyrůstala ve Šlapanicích. I v tomto moravském městečku chtějí věčnou princeznu uctít, ale až po čase. "Respektujeme postoj Libuše Šafránkové, která si chránila soukromí. Proto pietní akce proběhne ne v horizontu dnů ani týdnů, ale až později, abychom nic nenarušili," uvedla starostka Šlapanic Michaela Trněná.

O konečné podobě rozloučení se Šafránkovou v Praze, na kterém by jí dali navždy sbohem všichni, kteří ji měli rádi, se pravděpodobně rozhodne v nejbližších dnech. Velkolepý pohřeb, jaký měl třeba Karel Gott, ale rodina zavrhla.

Podle hereččiny velké kamarády Evy Hruškové je to škoda. "Já si myslím, že by si to zasloužila nejen ona, ale i lidi, kteří ji milovali," řekla TV Nova.

Libuše Šafránková v pondělí oslavila 68. narozeniny. Odpoledne jela do Všeobecné fakultní nemocnice na pražském Karlově náměstí. Ve středu ráno zemřela.

