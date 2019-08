Otce "vlčích dětí" z Prahy konečně dopadli! Zamířil rovnou do vězení

Téměř dekáda uplynula od chvíle, kdy před soudem stanuli manželé z Prahy kvůli ubližování a zanedbávání dvou chlapečků přezdívaných vlčí děti. Otci byl trest snížen z osmi let na čtyři, do vězení však nenastoupil. Po letech na útěku ho konečně dopadli ve Francii, odkud zamířil do české věznice.