Otci se synem skočila při rybaření u australských břehů na člun velryba

Vášniví a zkušení rybáři osmnáctiletý Nick a jeho 39letý nevlastní otec Matt vyplouvali na moře v okolí městečka Narooma (necelých 300 kilometrů jižně od Sydney) obvykle třikrát týdně. Nedělní výprava se jim však stala osudnou, informují australská média.

“Proběhlo to strašně rychle. Viděl jsem obrovský černý stín, záblesk bílého břicha. A pak jako by do nás narazil obrovský náklaďák,“ popsal Matt. Když velryba, která byla dva až třikrát delší než jejich pětimetrový člun, dopadla na palubu, odhodilo ho to dozadu a rozbil si hlavu. Na rozdíl od svého nebohého syna zůstal při vědomí a svou duchapřítomností mu zachránil holý život.

Mattovi se podařilo nastartovat motor a se silně poškozenou lodí, do které natekla voda, zamířil zpět ke břehu. Vysílačkou pak zalarmoval záchranáře, kteří jim vyrazili naproti k molu.

Starší z mužů skončil v místní nemocnici, kde mu sešili tržné rány na hlavě a zotavuje se z otřesu mozku. Mladík putoval v kritickém stavu do Canberry. Má zlomenou krční páteř a těžce poraněnou hlavu, zůstává v kómatu. Jeho máma je zoufalá, výpravy na oceán považovala za nebezpečné, ale spíše se obávala útoku žraloka.

Úřady Nového Jižního Walesu znovu upozornily všechny lodní kapitány na velké množství velryb, které v tomto období migrují na sever do teplejších vod. Letos se navíc přibližují k pobřeží více, než bývá obvyklé. Podle zákona nesmí plavidlo ke kytovcům blíže než sto metrů.

Nešťastný incident vyšetřuje policie. Zkušení a vášniví rybáři Matt s Nickem zřejmě velrybu vůbec nezaregistrovali, stejně tak si ona pravděpodobně nevšimla malé lodi. Podle odborníků to asi byl keporkak neboli velryba hrbatá, která je svými akrobatickými výskoky nad hladinu proslulá a v této době se jich u australských břehů vyskytuje velké množství.