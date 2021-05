Otcovská dovolená se prodlouží! Ministerstvo plánuje i další změny

Otcovská dovolená by se měla prodloužit nejpozději do srpna 2022. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zavést i dva měsíce placené rodičovské pro vystřídání rodičů. Více lidí by také mělo mít nárok na ošetřovné.

Změny nařizuje směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Ministerstvo práce by chtělo konkrétní návrh představit do konce května, sdělila Maláčová.

"Připravujeme tři scénáře. Návrh může projít teď vládou, nebo ho může převzít příští ministryně či ministr a vybere si příští vláda," řekla ministryně.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem z června 2019 má sjednotit a zajistit minimální standard ve všech zemích EU. ČR ji má do svých zákonů zařadit nejpozději do 2. srpna 2022. Podle nařízení by placená otcovská v EU neměla být kratší než deset dnů. Rodiče by navíc měli mít možnost čerpat ji po částech.

Sama ministryně oznámila, že její resort uvažuje o prodloužení otcovské na dva týdny. Dál by se přitom pobíralo 70 procent základu příjmu z nemocenského pojištění. Z toho by se hradilo i devět nepřenosných týdnů rodičovské.

Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči o dítě mohli vystřídat. Rodiče v celé Unii by tak měli mít nárok aspoň na čtyřměsíční rodičovskou a mohli by si ji vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Směrnice počítá i s pěti dny volna na pečování za rok. V Česku by tak mohli nárok na ošetřovné mít i lidé, kteří s pacientem nežijí v jedné domácnosti. Ministerstvo odhaduje, že by žádostí bylo za rok zhruba 120 tisíc. Celkové náklady se odhadují na 14 až 17 miliard ročně.