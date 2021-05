Otcovská se má prodloužit na dva týdny. SPOČÍTEJTE SI výši podpory

Nejpozději do srpna roku 2022 by se měla prodloužit otcovská dovolená. Změny nařizuje směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. "Připravujeme tři scénáře. Návrh může projít vládou, nebo ho může převzít příští ministryně či ministr a vybere si příští vláda,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Podle nařízení by placená otcovská v Evropské unii neměla být kratší než 10 dní. Resort tak uvažuje o prodloužení otcovské na dva týdny z původních sedmi dní. I nadále by se vyplácelo 70 % základu příjmu z nemocenského pojištění.



Od zavedení otcovské dovolené v České republice, tedy od února roku 2018, sedmidenní volno využili muži u více než dvou pětin narozených dětí. Vybráno bylo 150 tisíc otcovských dovolených a stát za ně vydal od zavedení do konce letošního března 831 milionů korun.



Informace jsou patrné ze zpráv ministerstva práce a sociálních věcí, údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). "Za rok 2020 je poměr čerpání otcovské k počtu narozených dětí 42 %,“ sdělila Maláčová.



Termín otcovské dovolené si každý otec volí sám, musí to však být do šesti týdnů od dne narození miminka. V současné době ji lze čerpat maximálně sedm dní. Je nutné si u této podpory platit nemocenské pojištění (za zaměstnance jej platí zaměstnavatel, živnostníci si jej platí sami).



Je také potřeba, aby byl otec dítěte zapsán v jeho rodném listu. Rodiče spolu ale nemusí být sezdáni. "Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž nebo žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo sedm let věku,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.

