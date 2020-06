Otec a tři synové si vyslechli trest, za zneužívání školaček jdou do vězení

Krajský soud v Plzni v pátek vydal rozsudek v případu sexuálního zneužívání nezletilých dívek ve věku od 7 do 14 let a držení dětské pornografie. Pětačtyřicetiletého Martina E. ze Sokolovska a jeho tři syny poslal do vězení.

Podle obžaloby 45letý Martin. E a jeho tři synové Jiří (24), Jan (22) a Martin (21) v průběhu devíti let fotili a sexuálně zneužívali několik nezletilých dívek ve věku od 7 do 14 let. Za to si v pátek dopoledne u Krajského soudu v Plzni vyslechli trest.

Otec dostal od soudce ze čtveřice trest nejvyšší - poslal ho do vězení na osm let a nařídil mu sexuologické ústavní léčení. Nejstarší syn Jiří si odpyká za mřížemi sedm let a mladší Jan pět let. Všichni zamíří do věznice se zvýšenou ostrahou. Nejmladší Martin byl v době činu nezletilý, soud mu proto uložil roční trest s tříletou podmínkou.

Při rozsudku soud vycházel především z velkého množství převážně dětské pornografie, která byla u obžalovaných nazelena. Opřel se rovněž o výpovědi nezletilých dívek. Jejich důvěryhodnost potvrdili znalci.

Všichni tři synové mají podle soudu velmi nízký intelekt. Shledal je zaostalými a de facto mentálně retardovanými. Podle psychiatrů sice věděli, že dělají něco špatně, neuvědomovali si ale důsledky. Jejich otci byla naopak diagnostikována sexuální porucha, a to pedofilie. Podle jejich slov jde o nebezpečného devianta.

On sám se hájil, že šlo jen o nevinné fotky. Dívky na nich ale byly nahé a ve vyzývavých polohách. Pocházely ze špatných poměrů a rozvrácených rodin, některé byly mentálně hendikepované. Dívek se podle obžaloby muži dotýkali na intimních místech, s jednou z nich měli dokonce i pohlavní styk.