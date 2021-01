Otec Banášové o boji s koronavirem: Popsal i komplikace a přiznal výčitky

Jozef Banáš, slovenský spisovatel a otec moderátorky Adely Vinczeové, je podle svých slov z nejhoršího venku. V nemocnici se o něj skvěle postarali, prozradil portálu pluska.sk.

"Už je mi dobře, mají mě už pustit domů. Měl jsem to ze začátku komplikované s dýcháním, ale musím říct, že péče lékařů je výborná. Možná mám i jakoby výčitky. Mám pocit, že jsou i horší případy a já jsem tu pořád v nemocnici. Cítím se už výborně," řekl Banáš, kterého před více než týdnem musela do nemocnice na bratislavských Kramároch převézt sanitka.

Moderátorčin otec odmítá, že by patřil mezi popírače koronaviru. "Nikdy jsem neřekl, že covid neexistuje. Řekl jsem jen, že nedostávám odpovědi na svoje otázky. Je však potřeba to opravdu brát vážně, je to nová věc," pokračoval.

Kromě Adely a tatínka bojovali s covidem i její manžel Viktor Vinzce a maminka. Někdejší tvář SuperStar, která show uváděla po boku Leoše Mareše, si myslí, že oba rodiče nakazila proto, že doma nenosila roušku.

"Pravidelně jsem si dělala testy a prostě jsem si říkala: Vždyť jsem doma, tak na co roušku," svěřila se Vinczeová na facebooku.

S nejhorším průběhem se potýkal právě Jozef Banáš, nerozvinuly se u něj ale úplně všechny příznaky. "Vůbec jsem neměl teplotu. Dýchání mi dělalo velký problém, ale postupně se to uvolňovalo. Vánoce byly divné, co vám budu povídat. Jsem tu už přes týden, člověk se tak potom zamýšlí nad kdečím," uzavřel.