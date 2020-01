Otce Meghan krok slavného páru naštval, dceři poslal tvrdý vzkaz

Harry a Meghan svým oznámením o stažení se do ústraní šokovali členy královské rodiny i celou britskou společnost. K jejich odchodu se vyjádřil i Meghanin otec Thomas Markle, který rozhodnutí své dcery vnímá negativně.

Uplynul jeden den od šokujícího oznámení Harryho a Meghan, že už nechtějí být předními členy britské královské rodiny a chtějí se stáhnout do ústraní. Jejich příbuzní jsou pod velkým tlakem - celá Británie už od rána čeká na to, jak se k tomu postaví.

Oficiální vyjádření Buckinghamského paláce bylo bez emocí. "Diskuze s vévodou a vévodkyní ze Sussexu jsou zatím v rané fázi. Rozumíme jejich touze vydat se jinou cestou, jedná se ale o komplikovanou záležitost a bude trvat nějakou dobu, než se to vyřeší," uvedla královská rodina na svých stránkách.

Meghanin otec Thomas Markle naopak emocemi nešetřil. Jeho reakce byla strohá, jednoznačně z ní však vyplynulo, co si o tom nápadu myslí. "Řeknu to jednoduše. Jsem zklamaný," prohlásil v rozhovoru pro americký magazín US Weekly.

Jeho zklamání však rozhodnutí Harryho a Meghan těžko zvrátí. Vztahy s dcerou má dlouhodobě špatné. Královský pár navíc o tomto kroku evidentně přemýšlel už dlouho - předcházely mu několikaměsíční úvahy. Na svém instagramovém profilu oznámili, že by chtěli být finančně nezávislí. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: