Davida (5) hledají druhý den! Otec měl problémy s hazardem a násilím

V pátek k ránu zahájila polská policie další rozsáhlé pátrání po Davídkovi Żukowském, který pochází z města Grodzisk Mazowiecki poblíž Varšavy. Jeho dvaatřicetiletý otec ho měl unést ve středu kolem páté hodiny odpoledne. V devět hodin večer dostala policie zprávu o tom, že je otec mrtvý.

Podle informací polských médií nejspíš skočil pod vlak a spáchal sebevraždu. Důvodem měly být hazardní hry, kvůli kterým se dostal i do finančních problémů. Dále měl také svou ženu mlátit. Policie však tyto informace zatím nepotvrdila, uvedlo Radio ZET.

Malého Davídka, který má ruské i polské občanství, měli v péči oba dva rodiče. Poslední tři týdny ale žili odděleně. Podle sousedů to byli milí lidé a nikdy s nimi nebyli problémy. Svého syna měl mít jeho otec velmi rád.

Poslední zprávu od něho dostala manželka ve středu kolem osmnácté hodiny, jen hodinu po únosu. Policie však nezveřejnila, co bylo obsahem zprávy. Poté, co otec spáchal sebevraždu, zůstal chlapec sám. A není známé, co se s ním stalo. Auto, ve kterém oba cestovali, se našlo prázdné.

"Je více než pravděpodobné, že chlapec je nyní bez dozoru dospělého. Měl na sobě šedo-modrou mikinu, modré džíny a modré tenisky s obrázky Bleska McQueena," popsal mluvčí polské policie Sylwester Marczak.

David by se podle vyšetřovatelů mohl pohybovat v oblasti Grodzisk Mazowiecki nebo v okolí varšavského letiště.