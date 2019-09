Otec žáka měl při hádce u školy tasit zbraň! Před soudem teď stojí učitel

Krajský soud v Brně začal ve středu rozplétat druhou část případu střelby před školou z loňského března. Do potyčky se tehdy dostali otec jednoho z žáků a trenér plavání. Ten nyní poprvé stanul na lavici obžalovaných. Za pokus o zabití mu hrozí až 10 let za mřížemi.

Naposledy si od soudu odnášel dvouapůlletou podmínku za výtržnictví otec žáka Zdeněk Polák. Podle verdiktu ke škole přišel se zbraní, kde po hádce s učitelem začal střílet. Nyní je obžalovaný trenér plavání Petr Hašek, který otci svého žáka podle obžaloby vytrhl z ruky zbraň a tou ho postřelil.

"Obhajoba mého klienta je taková, že si nebyl vědomý toho, že může někoho při inkriminované události zastřelit. Nebyl si vědomý toho, že se jedná o střelnou zbraň," uvedl Haškův obhájce Karel Schelle. Kantor si údajně myslel, že se jedná o plynovou pistoli.

"Kdyby soud na tuto variantu přistoupil, tak mám za to, že by mohl přistoupit i k možné variantě zprošťujícího verdiktu," dodal Schelle. Dokazování ale nebude jednoduché. Postřelený pan Polák vnímal situaci jednoznačně.

"Pan Hašek mě napadl a pronásledoval. On do mě střelil, ač nemusel. Mohl vzít zbraň a odejít pryč," tvrdí Zdeněk Polák. Místo toho otce malého chlapce odváželi v kritickém stavu do nemocnice. "Já jsem málem zemřel. Budu z toho mít následky celý život. Je to rok a půl a já řeším to, abych se uživil, abych ustál soudní spory. Nikdo mě nikdy nenabídl žádnou pomoc, žádné odškodnění," stěžuje si Polák.

Podle státního zástupce myslí obžaloba i na to, že trenér jednal pod vlivem rozrušení, strachu nebo úleku. I tak mu ale hrozí 10 let vězení. "V tomto okamžiku je věc plně v rukou krajského soudu a nelze předjímat, jakým způsoběm rozhodne," vysvětluje žalobce Petr Bejšovec. Soud ve středu vyslechl oba aktéry potyčky. Probíhají taky výslechy svědků a znalců. Konečný verdikt by mohl padnout v pátek.