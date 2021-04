Nově nakažených ubývá. Může za to teplo a opatření, myslí si biolog Flegr

Česká republika zaznamenává v posledních dnech výrazně nižší počet nových případů nákazy koronavirem, než tomu bylo v předchozích měsících. Razantně se snížil i počet hospitalizovaných v nemocnicích. Za nízká čísla mohou podle biologa Jaroslava Flegra zavedená opatření.

Dalším faktorem je také oteplení, které vyhnalo většinu lidí ven. "Myslím si, že z poloviny za to může oteplení a z poloviny opatření. Lidi už skutečně mohli začít chodit ven a nezdržují se tak příliš v nevětraných prostorech. Takže oteplení mělo určitě vliv, ale bez opatření by to tolik nezafungovalo," uvedl biolog pro TN.cz.

Ten před nedávnem také zveřejnil svou aktuální předpověď, která se zabývá tím, co nás čeká v nadcházejících měsících. Podle biologa by se náš život mohl už brzy začít vracet k normálu a do konce léta by se mohly objevit také léky a léčebné postupy, které dokážou podstatně zvýšit šance nemocných na uzdravení.

"Léto bude ve znamení boje s importem cizokrajných mutant viru a také s dezinformátory, kteří se budou snažit torpedovat procesy vakcinace, trasování a preventivního testování a tím protáhnout epidemii o další rok," píše Flegr ve své předpovědi.

Zlom by pak měl však přijít opět na podzim, kdy by se měla opět celkově obnovit prezenční výuka a otevřít obchody, bary a restaurace.

"Až do nástupu zimního počasí bude nejspíš epidemie pod kontrolou. S ochlazením se však infekčnost viru opět zvedne a začnou se i u nás šířit "zlejší" zimní mutanty. Kolektivní imunita, která stačila z kraje podzimu, už v zimě stačit nebude – k jejímu zachování bude třeba mít imunních asi 80 % populace. V západních zemích si budou muset lidé vybrat – buď návrat locdownů, nebo zavedení povinného očkování proti covidu," předpovídá biolog. Nadcházející roky by už však měly být normální a život se opět vrátí do starých kolejí.

